Minorenni aggrediti da coetanei nel centro storico di Trapani, individuati due ragazzini

Avrebbero aggredito e tentato di rapinare due coetanei causando loro gravi lesioni personali. È accaduto nel centro storico di Trapani. Per due minorenni di Paceco è scattata un’ordinanza di misura cautelare di collocamento in comunità e di permanenza domiciliare emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni di Palermo.

Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della Sezione Operativa della compagnia di Trapani, che ha eseguito le indagini avvalendosi anche di testimoni e delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza della zona.

Tutto questo materiale ha consentito di ricostruire le fasi dell’aggressione e di identificare i due ragazzini.

Gli aggressori, dopo essersi avvicinati alle vittime con un pretesto, le avrebbero successivamente seguite fino alla loro auto, a quel punto le avrebbero aggredite con calci e pugni, intimando loro di consegnare il denaro in loro possesso.

Solo l’avvicinarsi di alcuni passanti, ha fatto desistere i due che si sono dati alla fuga. Nel corso dell'aggressione una delle vittime ha riportato un trauma facciale con rottura delle ossa nasali e di un dente con una prognosi di 15 giorni.

Uno dei due ragazzi è stato accompagnato presso una comunità del Trapanese, l’altro in regime di permanenza domiciliare presso la sua abitazione.

