Salinagrande, una raccolta di fondi per aiutare la popolazione

Parte una campagna per aiutare la popolazione di Salinagrande dopo l’alluvione dei giorni scorsi. “Ci sono famiglie che hanno perso davvero tutto – dice il parroco don Emanuel Mancuso –. Oltre al lavoro manuale per rimuovere acqua e fango dagli edifici che stanno facendo ammirevolmente tanti volontari, è importante anche un aiuto economico. Le somme ricevute saranno utilizzate per l'acquisto di beni di prima necessità (cibo, farmaci, vestiti, materiale scolastico, ecc.) secondo le esigenze che la protezione civile riscontra nel territorio”.

Chiunque volesse può fare un bonifico al seguente conto corrente bancario intestato alla Parrocchia. Intestazione: Parrocchia S. Giuseppe Strada Solfarello 2 Palma – Iban: IT76 J030 6909 6061 0000 0017 566 – Causale: Donazione in favore delle famiglie di Salinagrande colpite da esondazione Verderame.

L'iniziativa è della parrocchia di San Giuseppe a Salinagrande.

