Offese sui social a Laura Boldrini, a Trapani condannato l'attore Fabrizio Bracconeri

L’attore romano Fabrizio Bracconeri è stato condannato dal tribunale di Trapani per diffamazione aggravata nei confronti della ex presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini.

In un tweet pubblicato nel 2018, Bracconeri accusò Boldrini di essere la responsabile morale di alcuni efferati delitti commessi da immigrati irregolari (come l’omicidio della giovane Pamela Mastropietro uccisa a Macerata nel 2018).

Nel corso del procedimento giudiziario, l’autore del tweet ha tentato di derubricare quell’uscita a semplice sfogo ma i giudici non hanno riconosciuto circostanze attenuanti. "Una sentenza importante che spero incoraggi a denunciare le persone vittime di odio alimentato da fake news, menzogne e mistificazioni in rete" ha scritto in una nota Boldrini.

Laura Boldrini per un lungo periodo fu oggetto di numerose e ripetute aggressioni verbali sui social, fu messa alla berlina in una serie di fake news e fu oggetto di campagne di odio. La reazione della ex presidente della Camera, per altro annunciata pubblicamente ed anche sui sociale, fu quella di denunciare chiunque avesse continuato sulla strada della mistificazioni in rete. Bracconeri è uno dei soggetti che Boldrini denunciò all’epoca.

Fabrizio Bracconieri, che vive a Valderice da tempo, nel 2014 fu candidato di Fratelli d’Italia alle elezioni Europee.

© Riproduzione riservata