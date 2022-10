Trapani, rissa fra famiglie nel quartiere di Fontanelle Milo: ferite due donne

Rissa nel quartiere popolare di Fontanelle Milo, a Trapani. Ferita una donna. La lite si è verificata nella zona di via Martiri di Nassirya ed avrebbe coinvolto più persone appartenenti a diversi gruppi familiari.

Sul posto sono giunte alcune volanti della polizia. La donna sarebbe stata raggiunta da un fendente al collo ed è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso del Sant'Antonio Abate.

Sul luogo è arrivata anche la polizia scientifica che ha eseguito un sopralluogo nella zona dove si è verificato l'episodio di violenza, in particolare tra il lotto 1 e il lotto 3 di via Martiri di Nassirya.

Sembra che la rissa sia scoppiata a seguito di una violenta lite tra due donne, entrambe sono rimaste ferite e sono state costrette a ricorrere alle cure del pronto soccorso. L'allarme è scattato in seguito alla segnalazione di una rissa pervenuta alla sala operativa della questura. Sono subito giunte le pattuglia della Squadra volante. Al momento si sta indagando per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Saranno visionate le telecamere di videosorveglianza collocate nel quartiere. Non si è esclude, infatti, che altre persone abbiano partecipato alla rissa. All'arrivo dei poliziotti però non c'era più traccia e non è stato rinvenuto alcun coltello come indicato nella segnalazione. La vicenda, infatti, è ancora tutta da decifrare.

© Riproduzione riservata