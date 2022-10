Rapina a un distributore a Marsala, fiocca una condanna a cinque anni

Cinque anni di carcere sono stati inflitti, con rito abbreviato, dal gup del Tribunale di Marsala Riccardo Alcamo, ad Alessandro Crimi, di 39 anni, processato con l’accusa di rapina a mano armata.

Il colpo fu messo a segno il 30 agosto dello scorso anno ai danni di un distributore carburanti alla periferia di Marsala.

Il malvivente, con volto travisato da passamontagna, minacciò il benzinaio con una pistola giocattolo spara piombini, priva di tappo rosso. Il bottino fu di circa 270 euro.

Con Crimi era imputato, per favoreggiamento personale, anche il 33enne Daniele Guagliardo, ma quest’ultimo è stato assolto dal gup con la formula «perché il fatto non costituisce reato».

Guagliardo era accusato di avere aiutato Crimi, dopo la rapina, ad eludere le indagini della polizia nascondendo nella sua abitazione la pistola giocattolo utilizzata per mettere a segno la rapina.

