Orrore a Erice, gatto schiacciato da una pietra e dato alle fiamme

Ancora un agghiacciante episodio di violenza sugli animali. Il corpo di un gatto ucciso è stato ritrovato dai volontari dell'Oipa Trapani (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) a Erice Casa Santa, frazione del comune di Erice, nel Trapanese.

"Macabro ritrovamento questa mattina nella parte alta della via Manzoni, nel territorio di Erice Casa Santa. Un gatto, schiacciato da una grossa pietra e dato alle fiamme - si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook dell'organizzazione provinciale - è stato notato da alcuni passanti, che hanno immediatamente contattato i volontari dell’Oipa di Trapani".

"Sul posto i nostri volontari, la polizia locale di Erice e i medici veterinari dell'Asp di Trapani. Faremo tutto il possibile per risalire agli autori di questo scempio. E’ assurdo che nel 2022 si debba ancora assistere a gesti ignobili come questo. Abbiamo già dato comunicazione all'ufficio legale dell'Oipa, al fine di intraprendere tutte le azioni necessarie per risalire all'autore di questo atroce reato".

