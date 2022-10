Controlli nella movida di Marsala: multe, sequestri e nove denunciati

Nel fine settimana appena trascorso i Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno messo in atto una serie di servizi di controllo del territorio con il supporto dei colleghi del Nucleo Cinofili e del XII Reggimento Sicilia di Palermo.

All’esito dei servizi sono state denunciate complessivamente 9 persone e segnalato alla locale Prefettura un decimo soggetto trovato in possesso di modica quantità di stupefacente.

Un tunisino, residente da tempo a Marsala, è stato deferito per il danneggiamento di cose sottoposte a sequestro, colto nell’atto di disfarsi di un ciclomotore sequestrato. Un marsalese di 40anni è stato sorpreso, in violazione del Dacur (divieto di accesso alle aree urbane) mentre esercitava la professione di parcheggiatore abusivo. Due giovani di 18 e 20 anni sono stati denunciati per ricettazione e guida senza patente in quanto sorpresi alla guida di due ciclomotori, risultati oggetto di furto, ai quali gli indagati avrebbero modificato il numero del telaio. Un minorenne marsalese e un 27enne invece sono stati trovati in possesso di un coltello a serramanico di genere vietato e deferiti per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Un 53enne di Marsala è stato denunciato per furto aggravato dopo essere stato fermato subito dopo aver sottratto dei generi alimentari da un supermercato. Per lo stesso reato è stato denunciato un uomo classe 73, in atto sottoposto agli arresti domiciliari, che avrebbe rubato una bicicletta elettrica.

Infine è stato controllato un tunisino, classe 93, senza fissa dimora, che non era in regola con la documentazione relativa alla permanenza in Italia ed è stato pertanto deferito all’A.G. per soggiorno illegale nel territorio nazionale .

© Riproduzione riservata