La «culla per la vita» è in fase di realizzazione nella parrocchia San Pietro a Trapani. Lo rende noto la Diocesi di Trapani dopo l'ultimo caso del bimbo lasciato nelle campagne di Paceco.

Le Culle sono strutture concepite per permettere alle mamme in difficoltà di lasciare i loro neonati nel completo anonimato e in assoluta sicurezza per i piccoli, per evitare gesti estremi di rifiuto, senza violare la legge italiana.

