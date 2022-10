Marsala, liberata dalla vegetazione la foce del fiume Sossio

È stata finalmente effettuata la pulizia alla foce del Fiume Sossio. Il Comune ha rivolto un invito ai proprietari dei terreni limitrofi ad eseguire i necessari interventi per cercare di prevenire possibili, eventuali allagamenti. Un intervento necessario visti i precedenti.

Le bocche di uscita in mare del fiume Sossio, sul litorale sud di Marsala, sono state infatti già pulite. Ma il rischio di esondazione è sempre possibile a causa delle intense precipitazioni che sono diventate sempre più insistenti proprio in questo periodo.

E quindi, pur avendo liberato la foce dalla vegetazione che ostruiva il regolare deflusso delle acque del Sossio, questo è costantemente oggetto di attenzione da parte della Protezione civile comunale. «Gli interventi preventivi che ho sollecitato e che sono stati eseguiti – afferma il sindaco Massimo Grillo – potrebbero rivelarsi insufficienti se non saranno accompagnati da analoghe azioni di pulizia da parte dei proprietari dei terreni limitrofi al fiume, soprattutto di quelli che sono a ridosso del canale di scolo».

Sono, infatti, quelli storicamente soggetti ad allagamenti, tenuto conto che la mancata rimozione di erbacce e di sterpaglie – solitamente di competenza da parte dei proprietari dei terreni stessi ma sempre da loro ignorati in massima parte – è una delle principali cause di ostruzione degli sbocchi a mare. Pertanto, se da una parte il settore comunale infrastrutture e servizi ha già provveduto allo sfalcio di canne ed erbe infestanti a monte, liberando così le bocche di uscita sul mare, altrettanto si chiede, in questo particolare momento, ai suddetti proprietari per evitare pericoli per la incolumità pubblica e privata, come spesso è accaduto con danni ai raccolti e ai periodici allagamenti.

