Incidente a Misiliscemi, sorpasso e l'auto si ribalta: un ferito grave

Incidente stradale nel primissimo pomeriggio a Guarrato, nel comune di Misiliscemi. Coinvolte due autovetture, una Punto è una Mini, quest'ultima in fase di sorpasso si è capovolta. Due i feriti. In prognosi riservata è finito M.L. 61 anni di Marsala, in codice verde invece C.G. 22 anni.

L'incidente è avvenuto all'altezza di via Solina, in prossimità di un distributore di carburanti. Da una prima ricostruzione effettuata dalla polizia municipale di Trapani, M.L., a bordo della Mini, stava effettuando un sorpasso, mentre il secondo a bordo della Punto stava per svoltare a sinistra, direzione di marcia Trapani/Marsala.

Non è il primo incidente lungo questa strada, già in passato è stata infatti teatro di altri sinistri anche mortali.

La strada per alcune ore è rimasta chiusa al traffico per permettere ai sanitari del 118 di soccorrere i due feriti e trasportarli in ospedale e agli agenti della polizia municipale di effettuare i rilievi. Le due automobili coinvolte del resto avevano occupato tutta la sede stradale non permettendo il normale transito viario.

