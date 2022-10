Con la barca alla deriva, 4 turisti salvati al largo di San Vito Lo Capo

Quattro turisti francesi - partiti dal porto di Cagliari su un’imbarcazione a vela di bandiera belga di 22 metri in difficoltà, per un improvviso ingresso di una grande quantità di acqua a prora - sono stati soccorsi dalla motovedetta CP 330 della Guardia Costiera di Trapani ad oltre 25 miglia di distanza dalla costa di Capo San Vito. Durante la navigazione verso Palermo, i diportisti alle 7 di venerdì mattina si sono risvegliati con una grande quantità di acqua all’interno delle cabine. Il comandante ha lanciato il segnale MAY DAY di soccorso, ricevuto sia dalle stazioni radio costiere che dalle Capitanerie di Porto di Trapani e Palermo: immediati i soccorsi, nonostante le avverse condizioni meteo - con mare molto mosso, onde di oltre due metri e vento teso fino a 20 nodi, con raffiche di 25 nodi - in meno di un’ora la motovedetta CP 330 ha raggiunto l’imbarcazione a vela, trasbordando i 4 diportisti, poi sbarcati nel porto di Trapani. Il proprietario dell’unità, con una ferita lacero contusa al volto, è stato affidato alle cure del 118, già presente in banchina.

L'imbarcazione è stata lasciata alla deriva con ancora 400 litri di gasolio a bordo e, "per scongiurare danni all’ambiente marino nonché pericoli per la sicurezza della navigazione, la Guardia Costiera di Trapani emanava subito due diffide sia al Comandante che al proprietario, per adottare tutte le operazioni e le attività volte a prevenire ed evitare, a scopo prudenziale e precauzionale, qualsivoglia pericolo d’inquinamento in mare - si legge nella nota -. Nella nottata, l’imbarcazione, oramai alla deriva, veniva monitorata continuativamente dagli operatori in servizio presso la Sala operativa della Capitaneria di Trapani, che registravano tutti i movimenti e le posizioni dell’unità in mare e quanto il segnale emesso non veniva più ricevuto dai sistemi di monitoraggio, venivano contattate tutte le unità navali transitanti nello specchio acqueo prossimo all’ultima posizione nota, per avere comunque una stima precisa della rotta e velocità della barca". Questa mattina, alle 11, l’unità navale è stata intercettata e condotta al porto di Palermo.

© Riproduzione riservata