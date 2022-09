Immigrazione clandestina, 22 arrestati dopo uno sbarco a Trapani

Ventidue cittadini stranieri sono stati arrestati dagli agenti della Squadra mobile di Trapani nell’ambito delle attività connesse al contrasto dell’immigrazione clandestina. Diciannove migranti di nazionalità tunisina, rintracciati e soccorsi a largo delle coste trapanesi, erano destinatari di divieti di reingresso, mentre a carico di 5 di loro pendevano ordini di cattura o misure cautelari. Gli agenti, dopo complesse procedure di identificazione, li hanno individuati nonostante molti avessero fornito diversi “alias». Per alcuni migranti è stato disposto il trasferimento nel Centro di trattenimento, in attesa dell’espulsione mentre altri sono stati portati in carcere. Due erano accusati di reati in materia di immigrazione clandestina, due di delitti contro il patrimonio e uno di traffico di stupefacenti.

© Riproduzione riservata