Febbre delle zanzare anche ad Alcamo, controlli in un allevamento di cavalli

Caso sospetto di virus West Niles anche ad Alcamo. Dopo i contagi di due cavalli, un cane domestico e un pollo a Marsala, l'Asp di Trapani lancia l'allarme: "In un piccolo allevamento equino nel distretto di Alcamo, sono comparsi lievi sintomi di malattia sospetta per West Nile in un cavallo che pertanto è stato sottoposto ad accertamenti sierologici e nel contempo, come prevede la norma in questi casi".

Ieri il sindaco di Marsala, Massimo Grillo aveva disposto la disinfestazione dell'allevamento che si trova nel suo Comune e intanto l'Asp ha avviato "delle indagini epistemologiche sulle zanzare catturate in tale zona del focolaio, si tratta di esami particolari e approfonditi visto che questi insetti sono il veicolo di diffusione del virus".

Una fase di allarme, dunque, durante la quale sono stati avviati i servizi di prevenzione umana e veterinaria e gli uomini dell'Azienda sanitaria "stanno procedendo alle previste indagini epidemiologiche e sierologiche con il coordinamento dell’Istituto zoosperimentale".

Nel frattempo, per quel che riguarda Alcamo, "è stato dichiarato lo stato di sospetto focolaio epidemico nell’allevamento in questione".

