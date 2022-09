Guardie mediche per turisti e resort irregolari, scattano multe e denunce dei Nas

Due guardie mediche turistiche irregolari, 6 comunità alloggio per anziani multati, 8 villaggi turistici e resort sanzionati.

Sono alcuni numeri del bilancio dell’estate dei controlli dei carabinieri del Nas eseguiti nelle province di Palermo, Trapani e Agrigento. I militari hanno ispezionato decine di stabilimenti balneari, agriturismo, esercizi di ristorazione nonché comunità alloggio per anziani, farmacie, laboratori di analisi e presidi sanitari di continuità assistenziale turistica, riscontrando 12 violazioni penali e 29 infrazioni amministrative per complessivi 22.000 euro circa, segnalando 29 persone alle competenti autorità amministrative e sanitarie, nonché posto sotto sequestro prodotti alimentari per circa 210 chilogrammi per un valore complessivo di circa 6100 euro ed hanno altresì proceduto alla chiusura o sequestro di 5 strutture, fra cui uno studio di estetista senza autorizzazione.

«Fra le infrazioni riscontrate si ci sono l’assenza di tracciabilità della provenienza degli alimenti o il deposito di alimenti in cattivo stato di conservazione, il mancato rispetto dei requisiti generali in materia di igiene o delle procedure di autocontrollo, l’assenza o il mancato aggiornamento della registrazione sanitaria, l’ampliamento senza autorizzazione della capacità ricettiva delle strutture per anziani», afferma una nota dei Nas.

