Muore a 27 anni per aneurisma: Castelvetrano piange Biagio Noto

Castelvetrano sotto choc per la morte di un giovane di 27 anni. Biagio Noto è deceduto a quasi un mese dall'aneurisma che lo aveva colpito lo scorso 27 agosto. Era ricoverato in ospedale a Palermo.

Inutili i tentativi di salvarlo da parte dei medici, le speranze di amici e parenti dopo alcune settimane di ansia sono venute meno oggi, 25 settembre. Biagio, soprannominato affettuosamente “coccodrillo”, era molto conosciuto per aver a lungo lavorato in numerosi locali estivi a Marinella di Selinunte.

La sua bacheca Facebook è piena di messaggi di cordoglio. "Eri un ragazzo pieno di vita, gioioso, rispettoso e dal cuore grande. Non doveva andare così.. Avevi una vita davanti, mille sogni da realizzare". E ancora: "Oggi ci ha lasciati un grande ragazzo. Un gran lavoratore, un simpaticone, un ragazzo rispettoso e gentilissimo! Un ragazzo che è sempre stato l’amico di tutti!". "Fai buon viaggio piccolo angelo. Eri un ragazzo fantastico sempre con il sorriso e disponibile per tutti in qualsiasi momento".

