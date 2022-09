Assassinato durante una rissa a Marsala: 3 condanne per l'omicidio di Luigi Loria

Per l'omicidio di Luigi Loria, ucciso nel corso di una rissa il 7 ottobre 2021 a Marsala, il Gup Riccardo Alcamo, al termine del processo celebrato con il rito abbreviato, ha condannato tre dei quattro imputati.

Loria fu assassinato a coltellate, una delle quali gli raggiunse il cuore, nel corso di una rissa davanti ad una pizzeria di via Curatolo, a Marsala. Per il romeno Ion Nadoleanu, di 21 anni, è stata decisa la pena di 14 anni e 8 mesi di reclusione per omicidio, rissa e porto illegale di coltello. A lui è stata riconosciuta l’attenuante della provocazione.

Il suo patrigno, Constantin Tapu, di 39, è stato assolto da concorso nell’omicidio, ma condannato a 3 anni e 4 mesi per rissa e porto illegale di coltello. A 2 anni e 4 mesi, infine, è stato condannato, per rissa, il marsalese Giuseppe Loria, di 27 anni, fratello della vittima, mentre la sorella Catia, anche lei accusata di rissa, aveva scelto il rito ordinario ed è stata assolta.

Il pm aveva chiesto la condanna a 20 anni per Nadoleanu, a 15 anni e 4 mesi per Tapu, e a due anni per Giuseppe Loria.

Per i familiari della vittima che si erano costituiti parte civile, il giudice ha disposto un risarcimento danni da liquidarsi in separata sede, ma con una «provvisionale» di 180 mila euro complessiva. Infine un 16enne romeno è già stato rinviato a giudizio davanti il Tribunale per i minorenni di Palermo. Tra le parti civili, anche Giuseppe e Catia Loria, oltre al padre dell’ucciso, ed ancora un altro fratello e un’altra sorella.

Furono le telecamere di videosorveglianza della zona a riprendere la rissa e proprio sulla base di quei filmati la stessa notte, la polizia arrestò i protagonisti. Per aver assassinato Loria in carcere è stato rinchiuso Ion Nadoleanu. Le indagini della polizia fecero scoprire che tra i due gruppi familiari vi erano stati precedenti contrasti e momenti di tensione.

