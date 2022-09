Panico a Marsala per una bambina sparita a scuola ma aveva solo sbagliato aula

Momenti di panico questa mattina a Marsala per una bambina di sei anni che era scomparsa da scuola dopo che la mamma l'aveva affidata all'insegnante. Sono stati subito allertati i carabinieri che sono interventi subito sul posto. Poi per fortuna l'alunna è stata ritrovata. Aveva solo sbagliato aula.

I genitori così hanno tirato un sospiro di sollievo ed hanno ringraziato i militari dell'Arma per il loro tempestivo intervento.

L'istituto dove si è verificato il fatto è l'Asta, di via Falcone, a Marsala. La piccola era arrivata puntuale alle 8 di stamattina. Poi, ad un certo punto, è sparita. Questo ha mandato in fibrillazione la maestra che l'ha cercata ovunque senza esito e così ha chiesto l'intervento dei carabinieri. I militari sono subito intervenuti e si sono messi alla ricerca, per fortuna la bambina aveva solo sbagliato classe.

