Trapani, anziano ustionato in casa per una fuga di gas nel centro storico

Si trova in ospedale l'anziano che stamane è rimasto ustionato in varie parti del corpo dopo un incendio scoppiato nel suo appartamento. A causa di una fuga di gas appartamento è andato a fuoco. È accaduto nel zona del centro storico a Trapani.

L'allarme è scattato stamane alle 6,30, in una abitazione di via Piazza nei pressi della scuola Nunzio Nasi. Sul posto immediatamente sono intervenuti i vigili del fuoco e una ambulanza che ha provveduto a soccorrere il ferito e a trasportarlo al pronto soccorso del Sant'Antonio Abate dove è stato subito preso in carico dai medici. In via Piazza sono intervenuti anche gli agenti della polizia scientifica.

È stato un vicino di casa a salvare l'uomo. Ma un pò tutti i condomini del palazzo accortisi di quanto stava accadendo hanno fatto il possibile per dare subito l'allarme ed allontanare le auto posteggiate in zona. A svegliarli, attorno alle 6,30, le grida di aiuto dell'anziano. Quando l'ambulanza è arrivata l'uomo presentava diverse ustioni in varie parti del corpo.

