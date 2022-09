Buseto Palizzolo, coppia si sposa e dona un defibrillatore al Comune: il gesto di Gianluigi e Lucia

Lucia Adragna e Gianluigi Gervasi si sposeranno oggi, sabato 17 settembre, a Buseto Palizzolo, in provincia di Trapani. Per suggellare la loro unione e il loro amore i due giovani hanno voluto fare un regalo alla loro città acquistando un defibrillatore di cui hanno fatto dono all'intera cittadinanza. Insomma, questa volta sono gli sposi a fare un regalo. Il defibrillatore cardiaco monitora costantemente l'attività cardiaca del cuore, può fornire una stimolazione e interviene in caso di necessità con shock elettrici in grado di ripristinare la normale funzionalità cardiaca. Un dispositivo certamente importante per una comunità.

“Con il loro gesto – dice il sindaco di Buseto Palizzolo Roberto Maiorana - hanno così concretizzato un gesto di grande altruismo e forte senso civico”. Il dispositivo salvavita è stato consegnato al sindaco, alla presenza della giunta, del presidente del consiglio comunale e dei dirigenti degli uffici municipali. “Il defibrillatore – dice Maiorana, particolarmente commosso per il gesto dei due giovani - sarà installato a breve nel villaggio di Badia, ampliando la rete di cardioprotezione del nostro Comune. Questo gesto testimonia l'attaccamento e l'amore verso un intero paese da parte di questi due giovani, che in uno dei momenti più belli che la vita potrà loro riservare hanno voluto pensare al bene comune, alla sicurezza e alla salute dei propri concittadini”.

Gianluigi, da tre anni militare dell'Arma dei carabinieri, e la sua Lucia andranno a vivere a Legnago (Verona), dove lui presta servizio, ma questo gesto sicuramente manterrà forte e vivo il legame fra i giovani sposi e il loro paese.

“Vogliamo augurare a Lucia e Gianluigi tutto il meglio che la vita potrà loro riservare – conclude il sindaco Roberto Maiorana - tutto il bene che meritano e la felicità a cui ambiscono. La nuova famiglia formata oggi sarà lo specchio della società a cui aspirano per il domani, con i solidi valori che hanno già mostrato di coltivare fin da ora”.

