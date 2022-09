Arrestato per spaccio giovane trapanese: incassava il Reddito di cittadinanza

Arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un giovane trapanese di 24 anni. L’operazione è stata condotta da i carabinieri della sezione radiomobile con il supporto dei colleghi del XII Reggimento Sicilia.

I militari dell’Arma, nel contesto di un servizio di controllo del territorio, hanno fermato il giovane in via Cosenza, territorio del comune di Erice. Era a bordo di un ciclomotore privo di targa. Il ragazzo è stato sottoposto a perquisizione personale e, nella sua disponibilità, sono stati trovati 3 involucri di hashish per un peso di 7 grammi. La successiva perquisizione in casa ha consentito ai carabinieri di trovare ben nascosti altri 90 grammi di hashish, oltre alla somma contante di 235 euro, verosimilmente provento dell’attività illecita, e materiale per il confezionamento. Hashish e soldi sono stati sottoposti a sequestro. C'era anche una pistola giocattolo, per la quale non è stato avviato alcun procedimento.

Il giovane arrestato è anche percettore del reddito di cittadinanza. Espletate le formalità procedurali, è stato tradotto presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida avvenuta nella giornata di ieri che ha visto l’applicazione della misura dell’obbligo di dimora nel comune di Erice e del divieto di allontanamento dall’abitazione nelle ore notturne.

