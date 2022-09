San Vito Lo Capo, tunisino perde la testa e fracassa le auto con un sasso

Notte di follia a San Vito Lo Capo. Fermato un tunisino, di 29 anni, con precedenti alle spalle.

Il giovane è andato in escandescenza, creando non pochi problemi alle forze dell’ordine, intervenute sul posto. I militari dell’Arma, nel cuore della notte, erano stati allertati da alcune richieste pervenute da parte di alcuni cittadini che si trovavano nei pressi di via Cavour. La richiesta riguardava in particolare l’attività messa in atto da un cittadino nordafricano che stava con grande naturalezza devastando le auto posteggiate lungo quella strada.

Arrivati immediatamente sul posto, i militari dell’Arma hanno effettivamente sorpreso il 29enne nordafricano in evidente stato di agitazione psicofisica, mentre stava danneggiando delle auto in sosta lungo corso Cavour, e per farlo stava utilizzando un grosso sasso. L’uomo, da anni residente in Italia, alla vista dei carabinieri, ha iniziato a minacciarli, dicendo loro di non avvicinarsi. Poi si è improvvisamente scagliato contro uno di loro. Il tunisino quindi è stato portato in stazione per le tutte le formalità legate al fermo.

