Tragedia a Pantelleria, turista tedesca muore nelle acque di Gadir

Tragica morte a Pantelleria. Una turista di nazionalità tedesca è morta mentre faceva il bagno nelle acque di Gadir. Secondo le prime informazioni la donna sarebbe stata colta da un malore mentre nuotava. Gli altri bagnanti hanno prontamente lanciato l'allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno praticato il primo soccorso alla malcapitata straniera ma non c'era più niente da fare. Presenti anche i militari della Guardia costiera.

Questa mattina un'altra tragica notizia. Domenica Basile di 88 anni è morta nel mare di Cinisi, in provincia di Palerno. La donna non dava segni di vita ed era rimasta in mare con la faccia in giù sempre nello stesso punto. Una parente che si trovava in spiaggia ha chiamato aiuto. E’ stata soccorsa dai bagnini e dai bagnanti e portata a riva. Sono arrivati i sanitari del 118 ma non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti i carabinieri e il medico legale per accertare le cause del decesso. Forse è stata stroncata da un malore.

Lo scorso 1 settembre ancora un caso di annegamento con il ritrovamento del corpo di un 42enne romeno nel lago Gibbesi di Naro, nell'Agrigentino. L’uomo, residente da tempo a Campobello di Licata, aveva fatto una grigliata con amici e parenti. Poi la decisione di fare un bagno. È arrivato al centro del lago, grande quanto un campo sportivo, e nel rientrare, a circa 60 metri dalla riva, si è inabissato e non è più riemerso. Delle ricostruzioni si sono occupati i carabinieri.

