Marsala, giovane distrugge casa per avere i soldi per la droga: allontanato dai genitori

I carabinieri della stazione di Marsala hanno eseguito il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari del tribunale ha sottoposto un 26enne alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alle persone offese. Il provvedimento è scaturito dalle indagini avviate dai carabinieri sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Marsala, sulla base delle dichiarazioni accusatorie sporte dai genitori conviventi del giovane.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, il 26enne, negli ultimi due anni, avrebbe posto in essere quotidiane condotte di maltrattamento nei confronti dei genitori, consistite in aggressioni violente, fisiche e verbali finalizzate probabilmente ad ottenere somme di denaro per l’acquisto di sostanze stupefacenti. In particolare, il giovane sarebbe stato solito perdere il controllo danneggiando anche gli arredi della propria abitazione ogni volta che i genitori non soddisfacevano le sue richieste economiche.

