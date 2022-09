Marsala, è morto il salesiano don Santi. Per 22 anni al servizio della Missione italiana in Germania

È morto all'età di 82 anni Don Santi Mangiarratti. A dare l'annuncio i salesiani di Marsala. "Il nostro Don Santi Mangiarratti è tornano alla Casa del Padre. Ringraziamo Dio per avercelo donato e lo affidiamo alla sua misericordia. Lo ricordiamo nella preghiera e facciamo le condoglianze più vive ai familiari", ha scritto Don Angelo Grasso, direttore della comunità religiosa dei Salesiani di Marsala.

Don Santi Mangiarratti per 22 anni è stato al servizio della Missione Cattolica Italiana di Pforzheim, in Germania ed era in pensione dal 2015. Era molto conosciuto a Marsala e dopo la notizia del decesso in molti hanno voluto ricordare il sorriso che regalava a tutti e in tanti hanno detto di essere stati fortunati nel conoscerlo.

Tanti i messaggi sui social. "Don Angelo mi dispiace tantissimo", ha scritto Giuseppina Lentini Santo, ricordando che "veniva sempre nella nostra parrocchia, lui intonava un canto e tutta l'assemblea lo seguiva. Mi dispiace tantissimo". Ed Enzo Cacio ha aggiunto: "Mi dispiace, grande amico delle PGS, sempre col sorriso, era un piacere conversare con lui e ascoltare le sue esperienze. R.i.p. carissimo don Santi".

Enzo Caruso ha voluto sottolineare che Don Santi era un "salesiano vecchio stampo non più tra noi, entusiasta della sua vocazione salesiana e sempre col sorriso, fu il primo sdb, insieme con l'allora chierico don Giuseppe Costa ad occuparsi delle PGS in Sicilia. È stato un anno responsabile dell'oratorio San Filippo Neri di via Teatro Greco di Catania, prima di andare in missione a servizio degli immigrati italiani in Germania prima e a Medjugorje dopo. Nel porgere alla comunità di Marsala, ai confratelli e ai parenti, le più sincere condoglianze e assicuro preghiere per la sua ana R.I.P.".

