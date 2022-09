Guasto nei serbatoi, a Trapani disagi nell'erogazione dell'acqua

Acqua a singhiozzo oggi, 5 settembre a Trapani, in alcune zone rubinetti del tutto a secco. La causa? Un distacco dell'Enel che si è verificato ieri all'impianto di Bresciana, i cui pozzi ricadono nei comuni di Campobello di Mazara e Castelvetrano, ha determinato il mancato riempimento dei serbatoi di rilancio. “Per questo motivo – così come fanno sapere dal Comune di Trapani – oggi l'erogazione idrica potrebbe risultare limitata. Al momento l'acqua giunge in città 90 litri al secondo”. Purtroppo non è un caso isolato se si pensa ai tanti, forse troppi episodi che si verificano nel corso dell'anno proprio a questo impianto.

In passato i guasti hanno riguardato le pompe di sollevamento, altre volte i disagi sono stati causati dalle incursioni dei ladri che portano via i cavi di rame dell'impianto idrico, poi le rotture lungo tutta la rete idrica e gli allagamenti.

Insomma non c'è mai pace e i disservizi sono all'ordine del giorno. Tantissimi i commenti sulla pagina ufficiale del Comune di Trapani. Qualcuno evidenzia per esempio che in viale delle Sirene, in via Carolina oggi i rubinetti siano completamente a secco, altri che “ci sono perdite d'acqua nel comune di Misiliscemi dopo tante segnalazioni ancora non sono intervenuti a ripararla dopo due mesi”.

Un altro utente chiede l'attivazione di un gruppo di continuità nei pozzi "per scongiurare distacchi Enel”.

