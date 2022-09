Trapani, ventiduenne incensurato trovato con hashish e mazza da baseball: denunciato

I carabinieri della compagnia di Trapani, con l’ausilio dei colleghi del 12 Reggimento Sicilia, nell’ambito di controlli straordinari del territorio contro lo spaccio di stupefacenti, hanno denunciato un 22enne trapanese incensurato sorpreso a detenere della droga.

Nel corso di un accertamento sulla regolarità dei documenti di circolazione, il ragazzo è sembrato subito nervoso e molto guardingo. I militari hanno deciso di perquisire lui e l’auto e lo hanno trovato in possesso di circa 15 grammi di hashish, un bilancino di precisione ed una mazza da baseball di quasi 70 cm. È stato così denunciato per detenzione ai fini di spaccio e per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Inoltre, a un altro posto di blocco, i carabinieri hanno controllato 2 minori a bordo di uno scooter. Pensando di sfuggire agli occhi dei militari dell’Arma, uno dei due ha cercato di disfarsi di un marsupio contenente un panetto di hashish del peso di 39 grammi occultandolo lungo la sede stradale in un’insenatura sotto il marciapiede. Il giovane è stato denunciato e lo stupefacente sequestrato.

