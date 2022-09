Mazara, con l'auto contro il guard rail: giovane grave ma sarebbe riuscito a salvarsi per miracolo

Incidente stradale questa mattina, intorno alle 6.30, all’imbocco della autostrada A29 Mazara del Vallo-Palermo, sul tratto della Statale 115. Un fuoristrada, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantato contro il guard rail che separa le due carreggiate dell’autostrada.

Sul Freelander Land Rover viaggiava un giovane di Mazara del Vallo, rimasto ferito, estratto dalle lamiere grazie all'intervento dei vigili del fuoco e poi trasferito d'urgenza con un'ambulanza del 118 presso l'ospedale Abele Ajello di Mazara. Le condizioni del giovane, giunto in codice rosso, sono molto gravi, per lui prognosi riservata. Non sarebbe però in pericolo di vita, avere assunto una posizione un po' chinata lo avrebbe salvato. Le lamiere del guard rail infatti hanno attraversato il parabrezza del veicolo.

Rimangono da chiarire le cause, forse la velocità che ha prvocato la perdita improvvisa del controllo del mezzo, o forse un malore. Per i rilievi sul posto è intervenuta una pattuglia della sezione infortunistica della polizia municipale e una pattuglia della compagnia dei carabinieri. Per alcune ore il traffico ha subito rallentamenti.

