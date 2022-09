Pantelleria, vacanza finita per Tardelli e Merlino: abbiamo visto un'isola bruciare per poi risplendere

Si chiude la vacanza della coppia Marco Tardelli e Myrta Merlino. L'ex calciatore e la giornalista televisiva hanno lasciato Pantelleria per tornare a casa e al lavoro. Ma prima del loro arrivederci all'isola, sono tornati nei sentieri devastati dall'incendio di metà agosto. Un rogo terribile che ha lasciato una cicatrice profonda tra i residenti e i villeggianti che hanno visto andare in fumo ettari di vegetazione. Sull'origine, quasi certamente dolosa delle fiamme, si sta ancora indagando.

Tardelli e Merlino, tra i primi a dare l'allarme una volta scoppiato il rogo, insieme ai tecnici del Parco nazionale isola di Pantelleria hanno visto di persona i segni che porta il territorio dopo l'incendio, i danni in contrada Gadir e delle aree vicine.

"L'ho vista ferita e poi rialzarsi. L'ho vista bruciare per poi risplendere subito. Ho percorso sentieri nel silenzio della natura, ho visto albe e tramonti mozzafiato, ho ritrovato questo mare senza tempo che cura e riempié tutto del rumore delle sue onde", ha scritto Myrta Merlino sui social.

A Pantelleria è ricominciata l'opera di ricostruzione. "È stata un'estate piena, popolata dalle persone che amo e di bei momenti di spensieratezza con gli amici di sempre - ha aggiunto la giornalista -. Pantelleria è tutto questo per me: condivisione, riflessione, tempo per pensare e per ritrovarsi. Ora è tempo di rientrare, ma, come ogni anno, tutti i momenti vissuti qui rimarranno nella mia mente e nel mio cuore".

