Dispersi a Marettimo, ritrovati tre escursionisti e un cagnolino

Soccorsi e recuperati ieri tre turisti escursionisti ed un cagnolino dispersi in un fuori sentiero dell'isola di Marettimo. A darne notizia è il vicesindaco delle Egadi Vito Vaccaro che sottolinea che la macchina dei soccorsi ha funzionato alla perfezione.

“Ritrovati – scrive Vaccaro - appena in tempo prima di un forte temporale che si è abbattuto sull'isola in un tratto di costa che collega la località Carcaredda con la spiaggia Cretazzo". Il vicesindaco spiega come sono partiti i soccorsi. Sono stati gli stessi escursionisti a chiamare la sala operativa dei vigili del fuoco di Trapani che hanno chiesto rinforzi ai carabinieri del presidio dell'isola e agli uomini della forestale in servizio antincendio a Marettimo. Intervenuta anche una motovedetta dei vigili del fuoco.

Naturalmente il consiglio che viene dato a tutti gli escursioni che si avventurano nei sentieri a Marettimo (in questi giorni, fino a tutto settembre e ottobre l'isola è meta degli amanti del trekking) è di non uscire mai dai sentieri che sono sicuri, indicati e ben curati dalla forestale. “La prudenza in montagna – rimarca Vaccaro - non è mai troppa e dobbiamo ringraziare il coordinamento delle forze in campo sull'isola che in breve tempo hanno portato a termine il soccorso positivamente”.

