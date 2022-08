Marsala, controlli e denunce: evade dai domiciliari 40enne sorpreso a rubare nei giorni scorsi

I carabinieri di Marsala hanno denunciato 4 persone al termine di controlli effettuati assieme ai colleghi della compagnia di intervento operativo del XII Reggimento Sicilia.

Un marsalese classe 2002 è stato sorpreso alla guida del proprio mezzo senza la patente di guida perché mai conseguita, con reiterazione nel biennio. Altro marsalese di 25 anni è stato denunciato in quanto, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, durante un controllo non veniva trovato presente presso la propria dimora. Un 42enne, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 17 cm e per questo deferito all’A.G. Infine, il 40enne che pochi giorni addietro era stato denunciato con una complice per furti ad attività commerciali di generi alimentari e vestiti, dopo la notifica di un provvedimento di aggravamento, emesso dal Tribunale di Marsala, con il quale venivano sostituite le misure dell’obbligo di dimora e di presentazione alla P.G. con la misura più afflittiva degli arresti domiciliari, è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione.

© Riproduzione riservata