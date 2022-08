Castelvetrano, tir perde la ruota sulla statale 115 e colpisce un fuoristrada

Tanta paura ma nessuna conseguenza fisica per gli occupanti di una Land Rover colpita accidentalmente da una ruota persa da un auto-articolato che ha centrato in pieno il fuoristrada nella parte anteriore.

L'incidente è avventuto sulla strada statale 115 nel tratto tra i comuni di Castelvetrano e Menfi. Per cause ancora da accertare, il grosso pneumatico si è staccato dal tir e ha centrato in pieno la zona anteriore del Suv staccando nell'impatto la ruota e il semiasse.

Gli occupanti del fuoristrada, impauriti, hanno allertato prontamente la polizia stradale che è giunta sul posto insieme agli operatori dell'Anas di Trapani.

