Trapani, evasione dagli arresti domiciliari: scattano tre arresti

La squadra mobile della Questura di Trapani ha arrestato tre persone, già destinatarie di precedenti misure cautelari, a seguito delle ripetute violazioni delle prescrizioni imposte.

In particolare, è finito in carcere, su ordinanza del Tribunale di Trapani, un ventenne agli arresti domiciliari, sorpreso più volte al di fuori della propria abitazione ed in un’occasione anche a bordo di un motociclo rubato. Analoghi provvedimenti sono stati emessi dalla Corte di Appello di Palermo, nei confronti di un cinquantasettenne ed un trentaseienne, anche loro ai domiciliari, trovati ripetutamente fuori casa.

In un’altra attività gli agenti hanno anche arrestato un ventottenne destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Trapani, a seguito della condanna a 2 anni e 8 mesi per il reato di furto aggravato.

