Trapani, aveva in casa 300 grammi di marijuana: giovane arrestato per spaccio

Aveva in casa circa trecento grammi di marijuana il giovane arrestato venerdì scorso dagli agenti della squadra mobile di Trapani. I poliziotti, dopo un servizio di osservazione effettuato nei pressi dell’abitazione, nel centro storico di Trapani, lo hanno bloccato, eseguendo poi una perquisizione domiciliare.

All’interno della casa gli agenti hanno trovato due buste in plastica con all’interno lo stupefacente, oltre a un bilancino di precisione, arnesi per la suddivisione in dosi e oltre 1500 euro in contanti. Il giovane è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posto in regime di arresti domiciliari. Il provvedimento, su richiesta della locale Procura della Repubblica, è stato poi convalidato dal gip, che ha confermato per l’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari.

© Riproduzione riservata