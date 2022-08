Trovato morto in un casolare il giovane di 21 anni scomparso a Salemi

È stato trovato morto, Manuel Spagnolo, di 21 anni, di Salemi. Il cadavere del giovane è stato trovato in un casolare abbandonato in contrada Vigna Grande, sempre a Salemi. Sul posto si sono recati i carabinieri per i rilievi del caso.

Di Spagnolo non si avevano più notizie dalla notte tra il 10 e l’11 agosto. I familiari avevano denunciato la sua scomparsa ai carabinieri e la prefettura di Trapani aveva subito attivato il piano per le ricerche.

Anche il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, e molti amici del ragazzo avevano lanciato appelli per le ricerche attraverso le pagina Facebook. Oggi pomeriggio il tragico epilogo.

