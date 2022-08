Paolo VI gli donò l’auto dopo il terremoto, morto a Partanna padre Russo: aveva 104 anni

È morto a Partanna monsignor Calogero Russo: il prete aveva 104 anni, 81 dei quali vissuti da presbitero, e durante la sua vita sono passati alla guida della Chiesa ben 9 Pontefici: da Benedetto XV all’attuale Francesco. Nato il 21 maggio 1918, padre Russo entrò nel Seminario vescovile di Mazara del Vallo nell’ottobre del 1929. La sua vocazione maturò nell’ambiente di famiglia: papà fabbro, mamma casalinga, discreti proprietari terrieri, due esempi dell’accoglienza dei poveri e dei bisognosi ai quali elargivano sempre qualcosa in natura. L’ingresso in Seminario a soli 11 anni per frequentare il secondo ginnasio: il papà lo aveva iscritto a scuola a 5 anni e prima ancora che si manifestasse la vocazione, lo aveva avviato agli studi.

«Nonostante il desiderio del Seminario, quando salutai papà, piansi», scrisse nella prima lettera inviata dal Seminario. L’anticipo negli studi gli giovò al fine dell’ordinazione presbiterale, che avvenne l’8 marzo 1941, a soli 22 anni, con dispensa di Papa Pio XII e dietro segnalazione del Vescovo monsignor Salvatore Ballo. Così padre Russo non fu obbligato a partire per la guerra, come, invece, era d’obbligo per i seminaristi maggiorenni non ordinati. Divenuto parroco nella sua città, Partanna, si preoccupò di conoscere famiglia per famiglia. Comprò centinaia di copie del Vangelo per distribuirle.

Durante il suo ministero presbiterale padre Calogero Russo ha vissuto anche gli anni del terremoto del 1968 nel Belìce: Papa San Paolo VI gli donò una utilitaria per consentirgli di facilitare la sua azione di apostolato tra le famiglie sfollate e disagiate. La camera ardente col feretro di padre Calogero Russo sarà allestita a partire da domani 11 agosto alle 10 nella chiesa del Collegio di Partanna. I funerali saranno celebrati dal Vescovo monsignor Domenico Mogavero venerdì alle 11, nella chiesa madre a Partanna.

