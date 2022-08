Mazara a lutto, aneurisma stronca sottocapo della guardia costiera a 33 anni

Mazara del Vallo è in lutto per la morte improvvisa di Antonino Giacalone, 33 anni, sottocapo della Guardia Costiera, in servizio sull'isola di Ponza.

Nino, come veniva chiamato, da chi lo conosceva è stato colpito da un aneurisma cerebrale.

I funerali si terranno oggi, 8 agosto 2022, presso la Basilica Cattedrale di Mazara del Vallo.

Il sottocapo Giacalone viene ricordato in queste ore sui social da tantissime persone, come un ragazzo "educato e rispettoso", un "gigante buono" molto apprezzato dai suoi colleghi di lavoro.

“Ho avuto il piacere di conoscerti di persona, sei stato collega di corso e lavoro di mio figlio. Mio figlio ti descriveva come un gigante buono. Sono immensamente dispiaciuta”. “Ciao gigante buono… è stato un vero onore aver lavorato, vissuto ed essermi divertito con te … ora naviga nei cieli”. “Antonino eri una persona splendida, fai buon viaggio caro gigante buono ! Lasci in tutti noi uno splendido ricordo sempre sorridente e di buon umore”. “Riposa in pace carissimo Nino (il gigante buono), così ti chiamava mio figlio Andrea, tuo amico e collega. Abbiamo avuto il piacere di conoscerti al giuramento VFP4 a san vito Taranto”.

E tra i tanti messaggi di cordoglio, anche quello dei colleghi della Guardia Costiera che "esprimono la propria vicinanza alla famiglia del sottocapo Antonino Giacalone, in servizio presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza".

