Incidente con il quad: morto a Guidonia un 32enne marsalese, si indaga sulla dinamica

I carabinieri di Tivoli, stanno indagando sulla morte di Ivan Prinzivalli 32 anni originario di Marsala, sposato, residente a Guidonia con tutta la famiglia da anni.

Prinzivalli è deceduto dopo essersi schiantato con il quad di un amico. Quest'ultimo però prima di chiamare le forze dell'ordine e il 118 si era premurato di nascondere il mezzo che è risultato non assicurato.

L'incidente è avvenuto nella notte del 6 agosto a Villanova di Guidonia. Prinzivalli è andato a finire su due auto posteggiate in via Carlo Alberto mentre era alla guida del quad dell'amico. Era figlio del mago Vincenzo Prinzivalli, molto noto a Guidonia Montecelio come “il mago dell'amore”.

Il papà della vittima chiede verità: "Forse qualcuno gli ha tagliato la strada, vogliamo capire e aspettiamo le indagini dei carabinieri". Lo stesso Vincenzo Prinzivalli racconta che il figlio “guidava autotreni e ogni mese totalizzava 15mila chilometri”.

I militari dell'arma hanno accertato che ci sono tre ore di buco dal momento dell'impatto del quad, all'intervento della prima pattuglia dei carabinieri, chiamata dai sanitari del 118. Un incidente le cui cause sono ancora da chiarire: si pensa alla perdita di controllo improvvisa del mezzo o forse una buca sull'asfalto di cui la vittima non si è accorto.

Ricostruito intanto l'impatto mortale che è avvenuto attorno alle 23.30. Gli stessi operatori del 118 hanno riferito che in strada avevano trovato solo la vittima e intorno i segni di un incidente stradale e le due auto danneggiate. Ivan Prinzivalli è morto per una profonda ferita alla testa. Il 32enne, secondo la ricostruzione degli investigatori, non indossava il casco. È arrivato all'ospedale di Tivoli già morto, i medici non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.

I carabinieri di Tivoli sono arrivati alle 2,30 circa di sabato notte a Guidonia Montecelio, chiamati dal 118. In strada hanno trovato però solo le tracce di sangue, il quad era già stato spostato in un garage dal proprietario del mezzo, un ventottenne, il quale ha riferito di avere nascosto il quad in un garage per timore di cosa sarebbe successo, visto che non aveva mai attivato una polizza assicurativa. Su di lui ora pendono diverse contestazioni in corso per il veicolo senza assicurazione e i carabinieri stanno valutando eventuali profili penali. Al vaglio dei carabinieri le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e comprendere se ci sono altri feriti o altri mezzi coinvolti.

