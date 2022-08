Un incendio distrugge l’ex mattatoio di Castelvetrano

Un incendio, per cause che sono ancora da accertare, si è sviluppato nell’ex mattatoio comunale di via Gentile, a Castelvetrano. Le fiamme hanno distrutto l’ampio vano deposito dalla struttura che da tempo, però, non veniva utilizzato. All’interno, infatti, i vigili del fuoco hanno trovato resti di materassi; questo lascia presumere che l’immobile venisse utilizzato da alcuni senzatetto. La Polizia municipale ha ora chiuso l’accesso all’immobile.

© Riproduzione riservata