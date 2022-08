Trasportava un chilo e 200 grammi di cocaina pura, palermitano preso a Misiliscemi

Trasportava un chilo e duecento grammi di cocaina pura, il trentaduenne di origine palermitana arrestato nei giorni scorsi, nel comune di Misiliscemi, dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Trapani e del Commissariato di di Marsala. Il giovane, è stato controllato dai poliziotti mentre si accingeva a raggiungere la città a bordo di un’autovettura. Gli agenti, insospettiti dal suo particolare comportamento, hanno deciso di accompagnarlo in Questura, dove hanno proceduto a perquisire il veicolo. Dopo accurate ricerche in diverse parti dell’abitacolo, gli operatori della Polizia di Stato hanno controllato anche un vano presente nel bagagliaio. Al suo interno è stato così trovato un grosso involucro rettangolare risultato poi imbottito di droga. Il giovane è stato così tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento, su richiesta della locale Procura della Repubblica, è stato poi convalidato dal GIP, che ha disposto per l'indagato la custodia cautelare in carcere

