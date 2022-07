Tragedia a Trapani, a 60 anni muore in auto per un malore dopo aver fatto la spesa

Fa la spesa in un supermercato di via Capitano Fontana, in una traversa di via Virgilio, e appena dopo avere sistemato il sacchetto in auto si accascia sul sedile privo di vita. È accaduto stamane a Trapani, la vittima è un sessantenne.

L'uomo, aveva effettuato degli acquisti nel negozio Acqua e Sapone e, dopo avere pagato alla casa, è uscito dirigendosi verso la sua auto parcheggiata nei pressi dell'attività commerciale. Praticamente ha avuto il tempo di aprire lo sportello, sistemare il sacchetto con i prodotti che aveva comprato e si è accasciato sul sedile.

Non è escluso che l'uomo sia stato colto da un infarto. Scattato l'allarme sul posto sono arrivate una pattuglia dei carabinieri e un'ambulanza del 118. Inutili i soccorsi l'uomo era già morto.

© Riproduzione riservata