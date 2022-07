Mazara, nuova chiusura per il Centro raccolta rifiuti

Ancora una chiusura per il Centro comunale di raccolta differenziata dei rifiuti di Mazara, di via Biagio Pace. Dopo la chiusura dei cancelli per tre giorni, dal 24 al 27 luglio, adesso un nuovo stop da sabato 30 luglio fino a lunedì primo agosto. Lo rende noto l'Ufficio Ambiente del Comune di Mazara del Vallo. L'attività riprenderà regolarmente il prossimo 2 agosto.

L'Ufficio Ambiente del Comune di Mazara del Vallo fa sapere che la nuova chiusura del Centro, dove possono conferire esclusivamente gli utenti domestici e non domestici regolarmente iscritti al ruolo Tari, è dovuta alle problematiche già emerse in occasione della precedente chiusura, ovvero tecnico organizzative, interventi di manutenzione e riorganizzazione del personale a causa dell'emergenza Covid. Come è accaduto in precedenza, non viene sospesa la raccolta differenziata che prosegue regolarmente.

Il Ccr riaprirà pertanto martedì 2 agosto con i consueti orari estivi: tutti i giorni escluso domenica e festivi dalle ore 7,30 alle ore 12,30. Per conferire al Centro comunale di raccolta differenziata basta esibire una bolletta e non l'attestazione del pagamento.

© Riproduzione riservata