Valderice, donna scomparsa ritrovata a Trapani dopo 7 giorni di ricerche

È stata ritrovata nella zona di Villa Rosina a Trapani nella tarda serata di ieri, Angela Cammareri, la donna di Valderice scomparsa da casa da una settimana circa.

Già nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Valderice erano al lavoro per cercare di rintracciarla e avevano ad un certo punto localizzato il cellulare nella zona di San Giuliano. Poi, però, la traccia era sparita. Ieri anche l'appello del sindaco di Valderice, Francesco Stabile postato sulla sua pagina social per chiedere a tutti di aiutare la famiglia di Angela: “In queste ore registriamo la scomparsa di una nostra concittadina Angela Cammareri, residente nella località di Bonagia – aveva scritto il sindaco. Siamo in contatto con la Prefettura che sta coordinando le indagini. Invito, chiunque abbia notizie a comunicarle alle forze dell'ordine. Ogni elemento potrebbe essere importante e risolutivo”.

Il marito della donna aveva presentato regolare denuncia di scomparsa. Ieri sera poi il ritrovamento. Angela Cammareri è già stata sentita dai carabinieri.

