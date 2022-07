Rifiuti vicino al parcheggio della funivia di Erice, scoppia la polemica

Una montagna i rifiuti da alcuni giorni in bella vista nell'area adiacente al parcheggio della funivia di Erice. Le polemiche impazzano sui social, i cittadini chiedono anche la presenza della videosorveglianza e maggiore pulizia. A segnalare la situazione anche l'avvocato Vincenzo Maltese dirigente del Movimento Civico Fronte Comune di Erice.

“Stamattina, con una nota inviata al Dipartimento Prevenzione Igiene e Sanità dell'ASP di Trapani e al Sindaco di Erice, ho segnalato la presenza di una discarica a cielo aperto, nell'area adiacente al parcheggio della Funivia. Ho fatto un sopralluogo sul posto – dice Maltese - si tratta una montagna di rifiuti di ogni genere, dall'ingombrante, al secco, all'organico”.

La zona è particolarmente popolare e di transito, e vi insistono diversi nuclei familiari e condomini. “Tale stato potrebbe causare problemi di natura igienico sanitaria anche a causa del caldo torrido di queste settimane – rimarca Maltese – causando anche un danno d'immagine per i turisti che utilizzano la Funivia per recarsi ad Erice, a tutela della salute pubblica. Ho chiesto un tempestivo intervento sia del Sindaco, nella sua qualità di massima Autorità sanitaria locale per quanto di sua competenza, per rimuovere la montagna di rifiuti depositati nell'area di transito. Sono consapevole del fatto che in quella zona si dovrebbe intervenire con un porta a porta per sensibilizzare le famiglie ad essere più responsabili. Impianto di videosorveglianza e sanzioni. In passato avevo anche suggerito un altro deterrente e cioè, per coloro che vengono beccati a conferire rifiuti, considerato che neanche una eventuale sanzione avrebbe efficacia per taluni, togliere qualsiasi agevolazione, contributo, buoni spesa di competenza comunale. Si attende – conclude Maltese - un debito intervento per ripulire l'area”.

