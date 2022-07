Nelle acque davanti a Capo Pozzitello (a circa 200 metri e su un fondale di 6 metri), sul territorio di Campobello di Mazara, è stato rinvenuto un ordigno bellico. Per questo la Capitaneria di porto di Mazara del Vallo ha vietato il transito, la sosta, l’ancoraggio, la pesca (anche subacquea) e l’esercizio di qualsiasi attività, in particolare la balneazione, per un raggio di 50 metri dal punto in cui è stato trovato l’ordigno.

