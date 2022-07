Pantelleria, al collasso la struttura che ospita i migranti: in arrivo una delegazione Ue

A Pantelleria si attende la visita di una delegazione formata da un manager Euaa e da una rappresentante della Dg Home della Commissione Europea, nell'ambito del progetto Euaa 2021/2024. La delegazione farà visita alla struttura dove da tempo ormai vengono ospitati i migranti rintracciati nelle acque antistanti l'isola.

Una struttura, l'ex caserma Barone, che per come è concepita attualmente può solamente ospitare 28 persone ma che in queste settimane di sbarchi a raffica ha superato di gran lunga quel numero, facendo diventare vera e propria emergenza la presenza di migranti. Al momento, l'ultimo trasferimento a Trapani è di ieri con la nave di linea ne sono arrivati 68, i presenti nell'ex caserma Barone sono 85 (di cui 18 positivi Covid).

Per oggi non sono previsti trasferimenti. Ieri la stessa delegazione aveva visitato quello che ancora viene considerato un "Hotspot", ma in realtà è un Cpr, di Trapani in contrada Milo. Anche qua denunciano i sindacati di polizia, la situazione non è delle migliori.

