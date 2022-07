Altri sbarchi a Marettimo, pieno il centro per migranti di Pantelleria: metà ha il Covid

Continuano gli sbarchi sulla più lontana delle isole dell'arcipelago delle Egadi. Ieri l'ennesimo, 25 migranti tra cui una donna sono stati rintracciati a Marettimo e poi trasferiti a Trapani alle 23.30 con una motovedetta della capitaneria di Porto.

Intanto continuano i trasferimenti di migranti rintracciati a Pantelleria ed ospitati presso l'ex caserma Barone. Venerdì mattina sono giunti a Trapani con la nave di linea 48, al termine delle operazioni di identificazione, tre migranti sono stati tratti in arresto per reingresso e messi in libertà dall'autorità giudiziaria.

Altri 4 migranti sono stati raggiunti da un provvedimento di respingimento e trattenuti presso il Cpr di contrada Milo in attesa di rimpatrio. I rimanenti 41 migranti risultano richiedenti protezione internazionale e sono stati trasferiti in apposite strutture.

Al momento presso la ex caserma Barone a meno di ulteriori cambiamenti dovrebbero esserci ancora 64 migranti (di cui 35 positivi covid). Per la settimana prossima poi è prevista la visita a Trapani e successivamente a Pantelleria dei rappresentanti della Commissione Europea per una verifica della situazione ed in previsione di un ampliamento della disponibilità di posti nella ex caserma Barone.

