Robotica in ortopedia, Unicredit finanzia macchinari a una clinica di Erice

La Casa di Cura Villa dei Gerani di Erice ha ricevuto un finanziamento di 700 mila euro da UniCredit, nell’ambito del programma Social lmpact Banking, voluto dal Gruppo bancario per sostenere iniziative e progetti realizzati col chiaro intento di generare impatto sociale positivo e misurabile.

Il finanziamento è finalizzato all’acquisto della piattaforma robotica Rosa Knee System; si tratta di un sistema ideato per supportare le equipe chirurgiche durante gli interventi ortopedici, consentendo il posizionamento ottimale delle protesi interessate. Tale investimento consentirà ai pazienti di ottenere una prestazione di alta qualità e, poiché a livello nazionale, sono pochissime le strutture sanitarie che possono contare su un sistema di intelligenza artificiale così avanzato, la Casa di Cura Villa dei Gerani diverrebbe il polo di riferimento per la chirurgia ortopedica in Sicilia e non solo.

I benefici sono quindi sia in termini di riduzione della mobilità passiva, per cui i pazienti non saranno più costretti a sostenere notevoli costi per recarsi verso strutture specializzate del Nord Italia, sia in termini di benessere fisico perchè l'utilizzo di questa tecnologia consentirà la riduzione del dolore e dei farmaci antidolorifici post intervento, ridotti tempi di degenza e recupero completo del movimento naturale del ginocchio e dell’anca.

All'interno del progetto, la Casa di Cura si pone inoltre l'obiettivo di agevolare i soggetti che vivono in condizioni di disagio attraverso il cosiddetto "ambulatorio ortopedico solidale" che permetterà di offrire assistenza sanitaria ai soggetti svantaggiati che non hanno possibilità di accedere alle cure.

Salvatore Malandrino, Responsabile Regione Sicilia di UniCredit Italia, ha commentato: «Ci fa piacere avere fornito un supporto finanziario alla Casa di Cura Villa dei Gerani per la realizzazione di un progetto con una forte valenza sociale».

Giuseppe Andrea Giacomelli, amministratore unico della Casa di cura Villa dei Gerani ha dichiarato: «Si ringrazia l’equipe UniCredit per il supporto operativo e l’opportunità ricevuta che si inserisce in un complesso programma di investimenti innovativi più ampio. Siamo molto orgogliosi di essere tra i primi in Sicilia e il primo centro in Sicilia occidentale ad implementare la chirurgia robotica in ortopedia».

