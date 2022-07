Marsala, gommone di migranti abbandonato sulla spiaggia accanto ai lidi

Un gommone mezzo sgonfio, con all'interno indumenti e sacchetti, è stato trovato questa mattina sulla spiaggia del litorale sud di Marsala. A notarlo, i tanti bagnanti che ogni giorno raggiungono la spiaggia. Il natante si trovava accanto ai lidi.

Si tratterebbe di un gommone che nella notte avrebbe portato alcuni migranti a Marsala. Ovviamente delle persone, che presumibilmente saranno state circa 20, nessuna traccia. Così come avviene in ogni sbarco clandestino, una volta raggiunta la terra, i migranti scappano tra le colline, per strada e in questo caso tra le abitazioni.

L’architetto Benny Musillami, stamani, mentre si trovava in spiaggia, ha notato l'imbarcazione e ha pubblicato la foto: "Che tristezza… un gommone rattoppato, un po’ di stracci, qualche dattero nel fondo della barca. E si attraversa il mediterraneo. Io mi illudo di trovare un po’ di serenità con la mia passeggiata mattutina in spiaggia e questo squarcio mi riporta immediatamente alla cruda realtà dei tempi in cui viviamo. Spero che siano arrivati davvero verso un futuro migliore".

Si tratta solo dell'ultimo sbarco in ordine di tempo: cinque giorni fa, altri due sono avvenuti sull’isola di Marettimo. In quel caso, i gommoni erano stati intercettati dalla Guardia Costiera.

