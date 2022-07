Fuori strada con una gru, morto un operaio di 36 anni a Custonaci: si era sposato da pochi mesi

Incidente mortale lungo la strada che porta da Custonaci alle cave di marmo. Un operaio di 36 anni, dipendente di un cantiere, è morto dopo che il suo mezzo, una gru, si è improvvisamente ribaltata andando a finire sotto la careggiata. Inutili i soccorsi.

La vittima è Nicolò Giacalone, era un dipendente di una azienda di marmi ed era sposato da pochi mesi.

Sul posto sono arrivate alcune ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri della locale stazione per i rilievi. Ora bisognerà accertare le cause che hanno determinato il sinistro. Il mezzo pesante ha infatti sfondato il guard rail finendo la corsa tra le sterpaglie sottostanti. Per alcune ore la strada ha subito rallentamenti al traffico.

L'incidente si è verificato precisamente in via Ragusa. I vigili parlano di incidente sul lavoro ma non è ancora chiara la dinamica della tragedia.

