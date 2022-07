Trapani, stretta contro l'abbandono di rifiuti: denunciati 9 interi condomini

Continua senza sosta l’impegno che il Comune di Trapani sta mettendo in campo per limitare il più possibile sia gli abbandoni di rifiuti che gli errati conferimenti, grazie alla Polizia Locale con l’ausilio degli Ispettori Ambientali. Elevate altre 9 sanzioni ai danni di interi condomini, che vanno ad aggiungersi alle 13 precedenti. Inoltre, sanzionate anche due attività commerciali per 600 Euro ciascuna ed utenze domestiche. "Grazie alle telecamere sparse nel territorio, inoltre, continuano ad esser beccati gli incivili di turno che deturpano colpevolmente il territorio, causando continui aggravi sia sui turni di lavoro che circa i costi per rimuovere gli ingombranti dalle strade. Continuiamo senza sosta l’attività di contrasto al fenomeno legato all’abbandono dei rifiuti - dichiara il sindaco Giacomo Tranchida -, auspicando che siano sempre più i trapanesi a denunciare chi, volutamente, abbandona rifiuti in strada. Invitiamo anche i residenti nei condomini ad avere maggiore cura, differenziando i rifiuti evitando di conferire il tutto nei mastelli del secco, responsabilizzando i loro coinquilini a fare bene la raccolta differenziata, atteso che per colpa di qualcuno, tutti saranno chiamati a pagare la multa".

